“Não sou boa mãe e talvez nunca seja”, desabafa Maíra Cardi

Maíra Cardi usou as redes sociais, nesta terça-feira (16/7), para fazer um desabafo sobre a maternidade. A influenciadora digital, que é mãe de Lucas e de Sophia, falou sobre as dificuldades que enfrentou ao se tornar mãe e destacou o sentimento de se achar insuficiente.

“Eu errei e erro muito. Sou cheia de erros e limitações. Acho que não sou uma boa mãe, sou boa o bastante para criar meus filhos como deveria. Não tenho o dom de brincar, e me sinto muito culpada por isso! Quem é mãe entende esse sentimento de ser insuficiente”, começou ela.

Maíra relembrou as situações que enfrentou após dar à luz Lucas. “Criei o Lucas a muito custo. Uma menina de 17 anos, pegando ônibus e metrô lotado, sendo ‘abusa’ no esfrega esfrega dos masculinos doentes, não era opcional a 25 anos atrás. Trabalhei para pagar as contas de gente grande. Acordando às 4 da manhã, e estudando à noite e chegando à meia-noite para passar a madrugada acordada amamentando”, escreveu.

Ela continuou: “Eu não dei tempo de qualidade para meu filho Lucas. Na verdade, eu não dei tempo nenhum! Cada um dá o que tem, eu não tinha! Nós sobrevivemos, mas eu não tive saúde emocional para criá-lo como deveria! Entre uma amamentação e uma troca de fralda, ele sentia mais o gosto salgado das minhas lágrimas e a ausência da minha alma”, falou Maíra Cardi.

A influenciadora, então, disse que não queria mais ser mãe, quando veio Sophia, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar.

“Eu não queria ser mãe e, então, 18 anos depois, ainda traumatizada com a maternidade solo, eu também não queria ter outro filho. Mas a Sophia veio, e apesar do amor incondicional de mãe, veio novamente o gosto salgado das lágrimas noturnas, pois voltou a me lembrar que eu não sou uma boa mãe e que dói demais estar sozinha”, escreveu.

Maíra Cardi seguiu: “As lágrimas me lembraram de que sou carente, frustrada, fracassada, que tinha azar no amor, que era difícil pagar as contas, enquanto o peito ainda estava pendurado e com sangue pela amamentação, os pontos da cesárea ainda ardia, quando não estouravam durante as noites não dormidas e muita solidão! Eu errei de novo, dessa vez com ela, que nada tinha a ver com meus defeitos e limitações”.

Ainda no desabafo, a esposa de Thiago Nigro encerrou:

“E mesmo trabalhando como um camelo para dar conta dos dois e de muitos mais, mesmo dormindo e acordando todas as noites com ela, mesmo brincando sem querer brincar, mesmo agora tendo horas do meu dia para dar, ainda assim não é suficiente! Eu não sou uma boa mãe e talvez nunca seja, mas eu faço tudo que posso e não posso por eles. Eu amo meus filhos incondicionalmente, eu mato e morro por eles, eu brigo com o mundo e vou presa se for preciso. Eu faria tudo de novo para ter os dois, eles são as melhores coisas que já fiz na minha vida! Amo vocês”, finalizou.