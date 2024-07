Olimpíadas 2024: confira o quadro de medalhas atualizado

As Olimpíadas de Paris seguem a todo vapor. As competições do maior torneio esportivo do mundo chegam ao terceiro dia com muita disputa e o Japão aparece na primeira posição, com seis medalhas de ouro conquistadas. O Brasil tem três medalhas, sendo duas de prata e uma de bronze, e segue atrás do primeiro ouro.

A segunda-feira (29/7) teve como destaque o ouro do japonês Yuto Horigome, no skate street. Prata nos Jogos de Tóquio, o brasileiro Kelvin Hoefler terminou na sexta colocação.

Confira o quadro de medalhas atualizado, com os 20 primeiros colocados: