“Parabéns meu presidente “, diz Gladson a Nicolau após anuncio da construção de casas populares

No primeiro encontro público com o presidente eleito da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, o governador Gladson Cameli deu um forte abraço no deputado e disse “Parabéns meu presidente”. Gladson se referiu a eleição de Nicolau para o terceiro mandato à frente da mesa diretora da ALEAC. Nesta terça feira, Nicolau foi aclamado por unanimidade com todos os 24 votos do parlamento estadual.

O encontro aconteceu na Cidade do Povo, onde o governador assinou uma ordem de serviço no valor de R$ 34 milhões para a construção de 250 casas populares.

Único deputado estadual presente no evento, Nicolau Júnior, que atualmente é o primeiro secretário da Casa de Leis, agradeceu ao governador e reafirmou o que o legislativo vai continuar atuando em parceria com o governo estadual.

“ Quero fazer um duplo agradecimento ao governador. Primeiro por autorizar a construção dessas unidades que irão tornar possível o sonho da casa própria para todas as famílias que serão contempladas. E também pelo apoio e o respeito o governo que sempre nos tratou. Em nome dos vinte e quatro deputados deixo aqui minha gratidão”, disse Nicolau.

Gladson dedicou uma parte do discurso que fez na solenidade para destacar a eleição por unanimidade do presidente eleito da da Casa do Povo.

“ Quero parabenizar o Nicolau Júnior. A casa do povo elegeu hoje os representantes para comandar a partir do ano que vem o poder legislativo, e vossa excelência foi eleito por unanimidade. Parabéns”, disse Gladson.

O secretário de Habitação, Egleuson Santiago e o superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre , Tiago Assis, além do governador Gladson, assinaram o documento que autoriza o início das obras.