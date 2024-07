Polícia captura homem que espancou a própria companheira; vítima foi parar na UTI

Policiais Civis que atuam na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira (USP) cumpriram na manhã desta sexta-feira (5) um mandado de prisão em desfavor de R.A.S, acusado de agredir fortemente sua própria companheira. Há alguns dias, ele vinha sendo procurado.

Conforme as investigações, após uma discussão banal, o infrator partiu para cima de sua companheira e utilizou até mesmo um tijolo. A vítima, segundo a polícia, ficou com hematomas, edemas pelo corpo, além de lesões internas causadas pela agressão. Inicialmente, ela deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, mas precisou ser transferida para Rio Branco, onde foi parar na UTI.

Após receber todos os cuidados médicos, a mulher conseguiu se recuperar e já se encontra em Sena Madureira.

A delegada Rivânia Franklin, que atua em Sena Madureira, disse que tão logo a polícia tomou conhecimento do caso, todas as providências foram tomadas no sentido de responsabilizar o autor. “Infelizmente mais um caso de violência doméstica em que um companheiro agrediu covardemente a companheira, deixando-a de tal forma que precisou de atendimento médico e foi parar na UTI. Assim que tivemos as primeiras informações, a Polícia Civil foi ao local, colheu todos os elementos, representamos pela prisão preventiva do autor e o mandado de prisão foi cumprido. Para os autores que acham que podem agredir sua companheira ou -ex-companheira, a Polícia Civil vai agir e vai atrás onde quer que ele esteja”, frisou.

R.A.S passará por audiência de custódia e ao que tudo indica deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes.