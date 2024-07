Política PRD e Agir confirmam apoio à candidatura de Affonso Cândido

O Partido Republicano Democrático (PRD) e o Aliança pelo Desenvolvimento e Inovação (AGIR) confirmaram hoje (30) o apoio à candidatura do deputado estadual Affonso Cândido (PL) à Prefeitura de Ji-Paraná. No encontro, o pré-candidato do PRD e AGIR, Oribe Júnior, anunciou a desistência da pré-candidatura a prefeito do município.

“Esta é uma decisão para fazer parte de um projeto maior e coletivo. Ao anunciarmos o nosso apoio ao deputado Affonso Cândido, estamos fazendo com responsabilidade, para avançar com uma candidatura que tem todas as condições de ganhar a Prefeitura de Ji-Paraná”, assegurou Oribe Júnior.

O ex-pré-candidato afirmou que a decisão de apoio foi coletiva e que envolveu os candidatos a vereador das duas siglas. “O Affonso Cândido mereceu o nosso respeito por sua capacidade de unir pessoas em torno de um projeto de governo baseado na competência, respeito e amor a Ji-Paraná”, assegurou.

De acordo com Affonso Cândido, o apoio do PRD e AGIR chega com a responsabilidade de estabelecer metas de desenvolvimento para o futuro do município. Ele não descarta a vinda de mais partidos ao projeto eleitoral. “Estamos juntos com o propósito de unir pessoas para cuidar bem da nossa população”, lembrou.

O presidente do diretório municipal do PRD, Volnei Inocêncio, disse que a sigla seguirá com os mesmos objetivos. Segundo ele, as propostas apresentadas pelos pré-candidatos para promover o desenvolvimento do município seguirão na nova campanha. “Saímos fortalecidos com a decisão de unir nossos projetos de governo”, frisou.

Para o também ex-pré-candidato do partido NOVO, vereador Edísio Barroso, a adesão ao movimento para a eleição de Affonso Cândido está crescendo no município. “O nosso partido também entendeu que a união é a melhor opção para mudarmos o que está acontecendo administrativamente em Ji-Paraná”, admitiu.

“Devo à Ji-Paraná minhas duas passagens pela Câmara Municipal, os meses em que fiquei na prefeitura [2020] e minha eleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia. Por isso, estou retornando para cuidar da cidade onde eu nasci, para mostrar que podemos administrar com mais respeito e responsabilidade”, declarou Affonso Cândido.

Sugestão de Pauta