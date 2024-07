Prefeitura de Rio Branco transforma espaços públicos em bosques frutíferos

Com o objetivo de manter espaços públicos limpos e aprazíveis nas comunidades de bairros da capital, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semeia, vem realizando o plantio de árvores frutíferas, o que tem agradado que reside próximo, principalmente em locais antes abandonado pelo poder público.

Moradora no conjunto Carandá há 10 anos, a terapeuta Paula Santos, diz que o plantio de árvores frutíferas pela prefeitura, espera que além de transformar o ambiente mais agradável com o plantio das árvores, os pássaros também voltem a frequentar esses espaços.

“Como terapeuta natural eu acho maravilhoso, porque aqui, um campo aberto, a gente vai poder ter mais sombra, as crianças vão poder ter esse contato com a natureza, os animais vão poder voltar ao habitat, que tem muitos passarinhos, tem bichos, então, é uma ação maravilhosa.”

A líder comunitária do Carandá, Maria José, conta que antes o espaço público, que fica ao lado da Creche Jorge Luiz Venâncio, havia muito lixo e entulho e servia inclusive para atrair animais peçonhentos.

“É uma ação que vai beneficiar muito a comunidade do nosso Carandá, porque era uma área que estava desativada com mato, com bicho, e como pode ver ali, nós temos uma creche que agrega criança de um ano e sete meses a cinco anos. Então era um risco de algum bicho, alguma cobra que a gente já presenciou lá dentro, e picar uma criança. Com essa ação que a prefeitura vem fazendo de implantar um pomar para trazer vários benefícios para a comunidade.”

A engenheira florestal da Semeia, Sonia Freire, conta que esse trabalho de educação ambiental nas comunidades é realizado pela prefeitura em vários bairros e toda área passível de se tornar locais impróprios, onde geralmente as pessoas usam para jogar lixo, estão sendo transformados em pomares em benefício para a própria comunidade.

“Essa ação aqui que a gente está fazendo devido a que essa área não tem nada de árvores, e a gente está arborizando, recuperando ela para que uns anos ela venha dando frutos. A gente tem recuperado várias áreas degradadas.”

Entre as árvores frutíferas plantadas na região do conjunto Carandá, estão a ingazeira, cupuaçu, coqueiro, pitanga, caju e as cítricas como o limoeiro, laranja e tangerina.

CRÉDITOS:

Assecom-Prefeitura de Rio Branco

SONORAS: