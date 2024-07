Presidente da OAB/AC é convidado a integrar maior instancia do direito esportivo

Rodrigo Aiache, presidente da Ordem dos Advogados do Acre (OAB/AC), foi convidado pela Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) a integrar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).

O STJD é a última instância para decisões na justiça relacionadas ao esporte no Brasil, e Aiache é o primeiro acreano a integrar este superior tribunal. “É um orgulho indescritível e uma responsabilidade que pretendo honrar com dedicação e compromisso”, disse ele em suas redes sociais.

Ainda na publicação, agradeceu a Marcelo Van Gasse, o presidente da Abrafut, por ter confiança em seu trabalho para integrar o grupo.

“Um agradecimento especial ao amigo Marcelo Van Gasse, presidente da Abrafut, pela confiança depositada em mim. Sua liderança e visão são verdadeiramente inspiradoras. Ser indicado para um cargo honorífico de tamanha relevância no desporto brasileiro é, em si, uma enorme responsabilidade e estarei comprometido a servir com integridade e justiça, buscando sempre elevar os valores do esporte e do direito desportivo em nosso país”, encerrou assim os agradecimentos.