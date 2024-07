Internado desde terça-feira (16), Silvo Santos vai passar mais uma noite no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, bairro da zona sul da capital paulista. De acordo com a Folha de São Paulo, o apresentador ainda não tem previsão de alta e está aguardando o resultado de exames.

O comunicador de 93 anos recebeu diagnóstico de H1N1 ao dar entrada na unidade de saúde. Ao Metrópoles, pessoas próximas ao Homem do Baú disseram que a família tem tranquilizado os amigos sobre o estado de saúde dele e relataram que Silvio está no quarto e passa bem. Procurado, o SBT chegou a negar a internação, afirmando que a informação não procedia. Depois, pediu desculpas pelo que chamou de “mal entendido”. Já a assessoria de imprensa do Einstein disse não ter mais informações sobre o quadro do apresentador. Silvio Santos afastado Silvio Santos está afastado da televisão desde 2022. Desde então, o programa dele tem sido apresentado por Patrícia Abravanel, uma de suas seis filhas. A mais velha delas, Cintia Abravanel, de 61 anos, disse em entrevista recente à Folha de S. Paulo que o pai se encontrava com boa saúde, mas com preguiça de retornar à rotina na TV.