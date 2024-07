Sobrevivente da maior tragédia da sua história, Brasiléia comemora 114 anos nesta quarta-feira

O município de Brasiléia, distante 237 quilômetros de Rio Branco, completa 114 anos de emancipação política nesta quarta-feira, 3 de julho. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 26 mil habitantes e tem a sexta maior população, com um aumento de 22% quando comparado com o censo anterior.

O município faz fronteira com a Bolívia e tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri.

Conheça a história do município

Brasília, como era chamada Brasiléia, foi fundada nas terras indígenas das etnias Catianas e Maitenecas, no Seringal Carmem, quando o Acre já era território do Brasil.

Brasiléia foi assentada à margem esquerda do Rio Acre, de frente à cidade boliviana de Cobija, onde morava a maioria dos brasileiros que fundaram a cidade no dia 03 de julho de 1910, fruto do decreto federal de número 5.188, de 7 de abril de 1904 que o figurava como zona integrante do Departamento do Alto Acre. Em 1908 instala-se no Seringal Belmonte o termo judiciário do Alto Acre e no ano seguinte outros termos judiciários são inaugurados. Em 31 de dezembro de 1943, com o decreto-lei federal de número 6.163, o topônimo Brasília foi alterado para Brasiléia.

Da inundação à seca

Em fevereiro de 2024, Brasiléia enfrentou a maior enchente já registrada na história do município quando o Rio Acre ultrapassou a marca de 15,55 metros. Após quatro meses, com a chegada da seca, que as previsões apontam para uma mais severa do que em 2023, o manancial chegou a marca abaixo dos 2 metros em junho.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, capitão Sandro, muitos produtores rurais perderam suas produções no último ano e a Defesa Civil de Brasiléia já está trabalhando para dar apoio a zona rural.

Capitão Sandro disse ainda que as consequências das secas estão no desabastecimento, a perda das produções e a falta de água. Em breve, o Plano de Contingência deve começar a ser executado.

Enchente histórica

A cidade de Brasiléia ficou devastada após a vazante do Rio Acre, com diversas casas, comércios e prédios públicos destruídos. Pelo menos 13 bairros foram atingidos pelas águas do manancial e deixou mais de 1500 pessoas desabrigadas e mais de 1.200 desalojadas, afetando mais de 15 mil pessoas. Com a cheia do rio, a ponte que liga Epitaciolândia e Brasiléia precisou ser interditada.

O município de Brasiléia recebeu a visita da comitiva do governo federal, composta pelos Ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.

Os ministros foram acompanhados do governador do estado do Acre – Gladson Cameli, bancada de senadores, Alan Rick, Sérgio Petecão, deputados Estaduais Tadeu Hassem e Luiz Gonzaga, deputada Federal Antônia Lúcia, além de autoridades civis e militares.

Na época, os representantes do governo federal foram prestar assistência e anunciar medidas de apoio à população afetada pela enchente do Rio Acre, que desabrigou milhares de famílias no município.

Comemorações

A Prefeitura de Brasiléia está preparando uma ampla agenda de eventos para celebrar o aniversário de 114 anos do município. Entre os dias 26 de junho e 23 de julho de 2024, moradores e visitantes poderão participar de uma série de atividades que destacam a cultura, o esporte e a história local.

A programação inclui eventos esportivos que irão reunir atletas de diversas modalidades, promovendo o espírito competitivo e a saúde através do esporte. Um desfile cívico está previsto para enaltecer as tradições e os valores cívicos da comunidade, com a participação de escolas, entidades e autoridades locais.

Os amantes da literatura terão a oportunidade de participar de lançamentos de livros, que irão destacar obras de autores locais e regionais, enriquecendo o acervo cultural da cidade.

Para encerrar as festividades em grande estilo, o tradicional Carnavale promete animar todos os presentes com suas cores, música e dança, proporcionando momentos de alegria e celebração para todas as idades.

Com uma programação diversificada e inclusiva, a celebração do aniversário de Brasiléia não apenas homenageia o passado e presente da cidade, mas também fortalece os laços comunitários e o orgulho dos seus habitantes.

