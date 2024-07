“Superou nossas expectativas”, diz empreendedora sobre venda de comidas típicas

O Arraial Cultural começou nesta terça-feira (16) e dezenas de empreendedores aproveitaram a oportunidade e trouxeram diversas comidas típicas, artesanatos e bebidas.

Uma dessas empreendedoras é da barraca “A Grande Família”, que juntou tia, namorada e toda a família, direta e indiretamente, para ajudar nas vendas de comidas típicas.

Maria Luiza, de 19 anos, conversou com o ContilNet e afirmou que as vendas tem superado as expectativas. “São muitas vendas e muitas pessoas. Tudo muito legal! Estamos animadas para as próximas noites”, disse.

As empreendedoras trouxeram galinha picante, arroz paraense, pirarucu à casaca, estrogonofe e bobó, que são exemplos de comidas típicas do Acre.

Segundo Maria Luiza, o preço varia entre R$ 20 a R$ 25,00 e o prato que mais tem saído é o arroz paraense e o pirarucu à casaca.