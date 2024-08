Surto de Covid em Paris afasta das Olimpíadas até favoritos ao pódio

A coqueluche é uma doença respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis que pode levar a casos de tosse que duram até 10 semanas, crises de febre e até óbitos, especialmente em bebês. A condição é transmitida pelo contato próximo com partículas de fluidos contaminados (saliva, espirro), de forma semelhante ao que ocorre com a Covid-19.

Outra doença respiratória que está tendo um surpreendente aumento de casos na Europa é o sarampo — o surto é causado pela queda no número de pessoas vacinadas no continente. Em 2023, os casos foram mais de 45 vezes superiores aos que tinham sido registrados em 2022.

O sarampo é uma doença viral altamente infecciosa (com até 10 vezes mais chance de contaminação que a Covid-19). Ele se espalha por meio de pequenas gotículas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. A doença é transmitida pelo vírus Measles morbillivirus.

A doença que fecha a lista de preocupações dos atletas é conhecidíssima no Brasil: a dengue. O vírus transmitido pelo Aedes aegypti se adaptou para ser difundido através do mosquito-tigre e tem tido um boom de casos. Foram registrados mais de 2 mil diagnósticos na França desde o início do ano — a maior parte deles, porém, segundo as autoridades francesas, foram importados de outros países.