Tommy Hilfiger lança coleção-cápsula com a marca brasileira High

Em uma colaboração inédita e com muita relevância para a moda nacional, a Tommy Hilfiger, por meio da linha Tommy Jeans, apresentou uma coleção-cápsula que evidencia o streetwear. Trata-se de uma parceria com a etiqueta brasileira High. As empresas dividem uma forte relação por meio do local onde a label capixaba foi difundida no cenário internacional, que é o mesmo lugar onde a grife norte-americana nasceu: Nova York.

Tommy Jeans x High

Fundada em 1985 pelo estilista e empreendedor Tommy Hilfiger, a marca homônima nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, em meio ao crescimento do movimento hip-hop. Essa proximidade proporcionou uma conexão da etiqueta com o streetwear nova-iorquino, que incorporou peças do selo ao estilo.

Acompanhada pela High, etiqueta brasileira fundada em 2012, a nova coleção da Tommy relembra a moda urbana de 1980 e meados de 1990. Em sintonia no apego por Nova York, cidade onde a High também atingiu o hype, a linha jeans usa a parceria como uma forma de se apresentar para a nova geração do streetwear.

As 23 peças recriam ícones das marcas, como as camisetas listradas que foram o carro-chefe da High, e o logotipo em azul, vermelho e branco da Tommy. Em cada item, é possível perceber que as etiquetas buscaram mesclar as identidades e as estéticas nas quais estão inseridas.

O compilado engloba calças, shorts, jaquetas, camisetas e conjuntos nas cores características da Tommy, assim como no verde e amarelo do Brasil. Entre os acessórios, estão bonés e toucas. Um dos principais detalhes é que o clássico logo da label norte-americana foi adaptado com a tipografia da High, que se posiciona como uma marca de lifestyle, para além do segmento da moda.

As fronteiras do streetwear nacional

Para o Brasil, a colaboração destaca a evolução do streetwear nacional no mercado exterior. Nos últimos anos, várias marcas brasileiras têm alcançado público dentro e fora do país. A High, por exemplo, tem pontos de venda nos países Estados Unidos, Taiwan, Japão e Espanha.

Anteriormente, a etiqueta já havia feito colaborações com outras marcas estrangeiras, como a britânica Umbro e a gigante empresa norte- americana Disney. Agora, em proximidade com a Tommy Hilfiger, ganha ainda mais destaque.

O lançamento da colaboração entre Tommy e High será nesta quinta-feira (11/7). Para seguir o modelo de drops da marca brasileira, as peças estarão disponíveis nos e-commerces oficiais às 19 horas.