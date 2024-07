Tragédia no Juruá: homem morre eletrocutado enquanto colhia buriti

Um acidente gravíssimo na Comunidade Badejo, situada na região do Juruá, resultou na morte de Josimar Oliveira Matias, que foi eletrocutado enquanto realizava a coleta de buriti nesta sexta-feira (5). Segundo relatos, dois indivíduos utilizaram uma escada de metal para alcançar uma palmeira. Ao posicionar a escada, esta acabou por entrar em contato com a fiação elétrica, ocasionando uma descarga que atingiu ambos os homens.

Josimar Oliveira Matias não resistiu ao choque elétrico e veio a falecer no local do incidente. O outro indivíduo envolvido no acidente sobreviveu e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMUR, que foi acionada e prontamente se dirigiu à comunidade.

Relatos indicam que os moradores precisaram se deslocar até um ponto com sinal de celular para solicitar auxílio médico.