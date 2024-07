Val Marchiori estaria escondendo carro de luxo para não ser confiscado

Depois de algumas dívidas de Val Marchiori virem à tona, desta vez, um Corvette da socialite, avaliado em R$ 2 milhões, virou alvo da polícia de São Paulo. Segundo fontes de o jornalista Felipeh Campos, o veículo teria sido escondido por ela, para que não fosse confiscado. No entanto, um mandado de busca e apreensão já foi emitido.

Os agentes de segurança estiveram em um dos endereços de Marchiori, dos Jardins, bairro nobre paulistano, mas não encontraram o automóvel. No entanto, as investigações prosseguem com o objetivo de o veículo ser recuperado em breve.

De acordo com Felipeh, Val buscava investidores para o lançamento de um empreendimento e adquiriu o Corvette numa negociação com a Vila Jockey, como parte do pagamento.

Porém, mesmo após o fechamento do acordo, a empresa pediu na Justiça a rescisão contratual, tendo a solicitação deferida. Desde então, o carro de luxo não foi devolvido, devido a recusa de Val Marchiori.

Dívidas

Recentemente, o nome de Val Marchiori foi associado a diversas polêmicas envolvendo sua saúde financeira, retratada aos trancos e barrancos. Um apartamento milionário em que vive nos Jardins, em São Paulo, quase foi leiloado por conta de atrasos no IPTU. Além disso, Sylvia Design afirmou que a ex-Mulheres Ricas lhe deve dinheiro por conta de um empreendimento fracassado.

Pois bem. A empresária negou as duas histórias, afinal, hello, ela é uma mulher rica. No entanto, na Justiça, a história parece ser outra. Isso porque a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, um processo envolvendo Val, ajuizado pelo Banco Santander Brasil e por Paulo Ricardo Campos Silva.

Em abril deste ano, a Vivaleik, empresa de Val Marchiori, foi cobrada na Justiça pela instituição financeira por conta de uma dívida. Para piorar, a loira também entrou nessa, afinal, ela foi avalista, ou seja, garantidora do empréstimo de capital de giro que deu início a essa história. Foram cobrados cerca de R$ 275 mil da pessoa jurídica e da pessoa física.

Ao questionar a cobrança, a empresa de Val afirmou estar passando por dificuldades financeiras consideráveis. A situação, na verdade, seria tão ruim, que a Vivaleik pediu gratuidade de Justiça, afirmando que não tem condições de arcar com os R$ 4 mil de custas do processo. O pedido, no entanto, também foi feito pela própria empresária, que disse que não tem como pagar o valor sem prejudicar a si e a sua família.

Em uma petição, Val Marchiori e a empresa indicam que as cobranças de dinheiro não são de exclusividade do banco, vindo, ainda, de outras fontes. Surpreendente, não é?! Mas acalmem-se, pois, as descobertas não acabam aqui.

Neste mês de junho, a socialite foi chamada para pagar R$ 109 mil a um homem que alugou seu famoso barco em Angra dos Reis e acabou prejudicado pela loira.

Se, além de tudo isso, Val também tiver outras dívidas, não é exagero dizer que o título de “mulher rica” ficou no passado…

Posicionamento de Val Marchiori

Após a publicação da matéria, Val Marchiori emitiu um comunicado oficial sobre a notícia. De acordo com a empresária, ela foi mal assessorada pelos seus antigos advogados e que faziam parte a equipe do seu ex-marido. Veja a nota completa abaixo:

“Em resposta à matéria publicada recentemente sobre minha suposta incapacidade de arcar com as custas processuais, venho a público esclarecer que as informações veiculadas são completamente inverídicas. Infelizmente, fui muito mal assessorada por advogados que ainda faziam parte da equipe do meu ex-marido.

Gostaria de informar que já troquei toda a equipe jurídica e em momento algum solicitei que fosse pedido gratuidade de Justiça em meu nome ou das minhas empresas. Reitero que não tenho enfrentado os problemas financeiros descritos e que a situação exposta não reflete a realidade.

Agradeço a compreensão de todos e reforço meu compromisso com a verdade e, principalmente, com a Justiça!”