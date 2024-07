Veja como atividade física estimula a saúde sexual feminina

A prática regular de atividades físicas é reconhecida por seus benefícios ao corpo e a saúde mental, mas seu impacto vai além e também é positivo na saúde sexual das mulheres.

Um estudo realizado em 2021 e publicado no The Journal of Sexual Medicine, mostrou que os praticantes de atividades físicas mostram níveis significativamente maiores de desejo sexual, lubrificação e orgasmo.

“Nosso corpo tem necessidade de movimento. Quando o corpo se movimenta, muitos processos fisiológicos e psicológicos acontecem, muitos ‘hormônios do bem’ são liberados. Por isso, incluir exercícios físicos na rotina diária melhora a qualidade de vida de uma forma geral”, comenta a sexóloga Chris Marcello.

Melhoria da circulação sanguínea

Exercícios cardiovasculares, como corrida, dança, natação e ciclismo, por exemplo, aumentam o fluxo de sangue em todo o corpo, incluindo os órgãos genitais. Isso pode levar a uma maior sensibilidade e excitação, melhorando a resposta sexual e aumentando o prazer durante o ato.

Aumento dos níveis de hormônios

Exercícios de resistência e treinamento de força ajudam a equilibrar os níveis de testosterona e estrogênio no corpo. Esses hormônios são importantes para a libido e a função sexual.

Redução do estresse e ansiedade

O estresse e a ansiedade são fatores comuns que podem afetar negativamente a vida sexual das mulheres. A prática de exercícios libera endorfinas, hormônios conhecidos por promover sensações de bem-estar e relaxamento. A redução do estresse e da ansiedade pode levar a uma maior disposição para a atividade sexual, assim como uma experiência mais prazerosa.

Melhoria da autoestima e imagem corporal

A atividade física regular contribui para uma melhor forma física, o que pode melhorar a autoestima. Sentir-se bem com o próprio corpo pode aumentar a confiança e a disposição para o sexo, além de reduzir a ansiedade relacionada ao desempenho e à aparência.

Fortalecimento dos músculos pélvicos

Exercícios específicos, como os exercícios de Kegel, são particularmente benéficos para fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Esses músculos desempenham um papel crucial na função sexual, ajudando a melhorar a intensidade do orgasmo e o controle sobre as sensações sexuais. Mulheres com músculos pélvicos fortes tendem a relatar maior prazer e satisfação durante a relação sexual.

Aumento da energia e vitalidade

A prática regular de atividade física melhora a resistência e a vitalidade geral, proporcionando mais energia para as atividades diárias, incluindo a vida sexual, favorecendo uma uma vida sexual mais ativa e satisfatória.

“Os benefícios da atividade física para a saúde das mulheres são inúmeros, desde a melhora na concentração e disposição até os benefícios para a saúde sexual, conforme citei acima. Incorporar exercícios na rotina diária só vai trazer benefícios, melhorando a saúde geral e também transformando positivamente a vida sexual”, finaliza a especialista.