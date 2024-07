VÍDEO: Adolescente de 17 anos morre após roubar idoso e ser atropelado por ônibus

Um adolescente de 17 anos perdeu a vida em um trágico incidente ocorrido nesta sexta-feira (19) na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações, o jovem teria cometido um roubo contra um idoso de 71 anos na rua Domingos Rodrigues e, em seguida, foi atropelado por um ônibus.

Após o acidente, o adolescente foi socorrido às pressas e levado para o Hospital da Brasilândia. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso foi registrado no Distrito Policial 91, localizado no Ceasa. As circunstâncias exatas do roubo e do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais, enquanto o ocorrido tem gerado repercussão na região.

Veja o vídeo: