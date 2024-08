1ª barqueata no Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul atrai público

Cerca de 150 pessoas participaram da primeira Barqueata no Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul, na última segunda-feira (5). A diocese não divulgou o número total de participantes, mas informou que 20 embarcações fizeram parte da cerimônia. As informações são do G1 Acre.

Segundo o Jurua24horas, a programação religiosa inclui novenas diárias homenageando diversas classes da sociedade e municípios da diocese de Cruzeiro do Sul, com celebrações e missas. A parte social do evento começa em 8 de agosto na Praça Orleir Cameli.

“Nós vamos dar ênfase na nossa parte religiosa, tão importante para a nossa região. A procissão dos navegantes será a abertura do nosso novenário, seguida pela segunda caminhada da juventude, que sairá da rotatória de Rodrigues Alves até a catedral. Também teremos a procissão das crianças, onde elas serão protagonistas dessa caminhada,” explicou Fernanda Cordeiro, coordenadora do novenário.

Uma grande novidade deste ano é a barqueata, a procissão dos navegantes, com embarcações saindo de uma comunidade ribeirinha até o principal porto da cidade. Janete Ponce, coordenadora das procissões, ressaltou a necessidade de inscrições para participar.

Confira a programação completa dos próximos dias de festividade:

10 de agosto: caminhada da Juventude;

11 de agosto: procissão das crianças;

15 de agosto: encerramento com missa para enfermos e idosos e show do Padre Joãozinho.

Programação diária na Catedral Nossa Senhora da Glória:

6h – Santa Missa;

15h – Reza de terço e adoração;

17h – Confissões de fiéis;

18h30 – Novena;

19h30 – Santa missa solene