Acidente entre caminhonete e motocicleta complica trânsito na Avenida Ceará

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta ocorreu na noite desta sexta-feira (2) na Avenida Ceará, em Rio Branco. De acordo com as informações disponíveis, ainda não há confirmação sobre a existência de vítimas no acidente.

O Departamento de Trânsito (Detran) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local para prestar assistência e investigar as circunstâncias do acidente. As equipes de emergência trabalham para garantir a segurança dos envolvidos e iniciar o processo de atendimento, caso seja necessário.

No momento, as autoridades aguardam a conclusão dos procedimentos e a divulgação de mais informações sobre o acidente e possíveis vítimas.

Veja vídeo: