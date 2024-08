Após altas temperaturas, frente fria chega ainda nesta semana, prevê Friale; veja detalhes

O Acre deve entrar recorde de calor nesta semana. Na última terça-feira (20), por exemplo, o estado registrou a maior temperatura do ano, até o momento, com a marca de 37,2°C. A previsão é do meteorologista Davi Friale.

O meteorologista informou que durante toda essa semana o calor e baixa umidade relativa do ar predominará. Contudo, a partir do sábado, dia 24, uma nova frente fria chega ao estado.

“Após muito calor, o próximo domingo será frio, com ventos intensos, soprando com fortes rajadas. No entanto, a onda polar começará a chegar no sábado, com fraca intensidade, porém, ficando forte no domingo e na segunda-feira”, disse.