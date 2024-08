Cerca de 15 médicos estavam a bordo do avião que caiu em Vinhedo, diz CRM do Paraná

Eduardo Baptistella, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CRM) do Paraná, disse que cerca de 15 médicos morreram na queda do avião em Vinhedo, no início da tarde desta sexta-feira (9), no interior de São Paulo.

“Cerca de 15 médicos perderam suas vidas nesse voo”, disse Baptistella em um vídeo publicado nesta sexta-feira (9).

Ele acrescentou que até o momento não haviam mais informações e deixou suas condolências pelas vítimas.

O Hospital do Câncer de Cascavel, Uopeccan, no Paraná, também lamentou as mortes do acidente aéreo.

Segundo nota do hospital, as residentes de oncologia clínica, Arianne Albuquerque Estevan Risso e Mariana Comiran Belim, estavam a bordo do avião que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo.

“Médicas humanas, que atendiam todos os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito” escreve-se no texto em descrição das médicas.

O voo saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

