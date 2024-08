Chapa da Morte: no UB, vereadores e ex-secretários de Bocalom brigam por poucas cadeiras na Câmara

Muitos falam sobre a chapa de vereadores do Progressistas ser uma das mais acirradas na disputa pelas cadeiras da Câmara Municipal de Rio Branco. Porém, na opinião deste colunista, o União Brasil terá uma das chapas mais concorridas das eleições da capital neste ano. Para ser ter uma ideia, da lista dos 22 candidatos do partido, 5 são parlamentares eleitos que irão disputar a reeleição. Todos recém-filiados. São eles: Rutênio Sá (que deixou o Progressistas), Francisco Piaba (eleito em 2020 pelo DEM), Raimundo Castro (ex-tucano), Lene Petecão (que deixou o PSD do irmão senador) e Ismael Machado (que também deixou a bancada do PSDB).

É esperado que o partido eleja pelo menos 4 vereadores no parlamento-mirim. Ou seja, pelo menos algum parlamentar vai ficar de fora do jogo.

Arriscaram

Todos os 5 vereadores escolheram o União Brasil de livre e espontânea vontade, mesmo sabendo do risco que era compor uma chapa tão concorrida. Arriscaram e vão precisar arcar com as consequências.

Nomes de peso

Além disso, a lista de candidatos ainda é composta por nomes que apesar de não ter mandato, tem uma base eleitoral forte e podem surpreender nas eleições. É o caso de Francineudo Costa. Nas eleições de 2022, ele teve mais de 4 mil votos para deputado estadual. Se repetir a votação expressiva em Rio Branco, deve ir para as cabeças e atrapalhar a reeleição de alguém.

De volta ao jogo

Outro nome conhecido na lista do União Brasil é o ex-deputado Chicão Brígido. A última eleição disputada por ele foi em 2018, mas sem sucesso.

A maior promessa

A lista do União Brasil tem ainda dois ex-secretários do prefeito Tião Bocalom. Um deles, é a maior aposta do partido para 2024: Joabe Lira, que comandou a pasta da Zeladoria desde o primeiro ano de gestão do prefeito. É um dos braços-direito de Bocalom. Inclusive, chegou a ser especulado como vice-prefeito na chapa dele antes da decisão do nome de Alysson Bestene. Ou seja, é um dos nomes preferidos para surgir entre os mais votados e terá a candidatura totalmente apoiada por Bocalom.

Nome conhecido

O ex-presidente do RBTrans, Benício Dias, é outro nome do alto escalão da Prefeitura que deixou o cargo para concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal. Durante 2023 ele virou um rosto conhecido da população e vai se apegar a isso na disputa. Pode surpreender!

Veja a lista completa de candidatos do União Brasil:

EVERTON MAIA

FRANCISCO PIABA

MATHUES PAIVA

DR RAIMUNDO CASTRO

RUTÊNIO SÁ

JOABE LIRA

LENE PETECÃO

PROF. JOELMA RICARDO

FRANCINEUDO COSTA

LETICIA RIBEIRO

CHICÃO BRIGIDO

ISMAEL MACHADO

CRIS CASAS

ANAYANA MACIEL

KENNEDY ARAUJO

CABO JULIO

BENICIO DIAS

CORONEL EDENER

MICHELE MAIA

CURIÓ DO TUCUMÃ

PASTORA OTACILIA

PEIXE