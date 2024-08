CNU: ministra projeta segunda edição com provas em agosto de 2025

Atenção, concurseiros! A viabilidade de uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) está sendo estudada pelo governo e, caso confirmado, o certame pode ter suas provas aplicadas em agosto de 2025.

A informação foi divulgada pela ministra da Gestão e Inovação em serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista ao programa “Bom dia, Ministra”, nesta quinta-feira (15/8). Esther falou também sobre novas oportunidades para 2025, ela projeta por volta de 7 mil oportunidades entre convocados de listas de excedentes e novos concursos públicos.

Segundo a ministra, até o momento já foram autorizadas mais de 1.085 vagas e novas autorizações importantes devem ocorrer ainda no segundo semestre de 2024. Esse é um dos motivos que impulsiona o interesse em realizar a segunda edição do Concurso Nacional Unificado, porém, Esther reforça que a possibilidade ainda será estudada após a aplicação das provas no próximo domingo (18/8).

“A realização de um novo concurso ainda é uma possibilidade, com a prova realizada no domingo, faremos um balanço dessa prova, por enquanto nosso balanço é muito positivo. Todas nossas análises são bastante positivas e temos também coisas que podemos melhorar em um novo edital de prova, aprendemos muito com esse primeiro e temos muita vontade em realizar um novo.”, explica a ministra.

Esther reforça também, que a adesão ao CNU é voluntária aos órgãos, dessa forma, conforme novas vagas estão sendo autorizadas também estão havendo conversas com esses órgãos sobre a possibilidade de oferta das oportunidades em um novo concurso unificado em 2025, mas a decisão ainda não está definida.

Após o balanço que será feito pós aplicação das provas no próximo domingo, a decisão sobre uma nova edição do certame será tomada até março de 2025, com previsão de aplicação das provas em agosto, caso seja confirmado o novo Concurso Nacional Unificado.

Confira, abaixo, trecho da entrevista da ministra Esther Dweck ao programa “Bom dia, Ministra”:

Panorama do CNU

O Concurso Nacional Unificado (CNU) teve seu primeiro edital publicado em janeiro de 2024. Organizado pela Fundação Cesgranrio, o certame é destinado à oferta de 6.640 vagas de níveis médio e superior para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 8 blocos temáticos, segmentados conforme mostrado abaixo:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

Segundo o edital, as provas objetivas e discursivas serão aplicadas simultaneamente, para todos os cargos, em dois turnos, sendo:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)

As mesmas provas que já foram impressas e seriam aplicadas em 5 de maio serão aplicadas no dia 18 de agosto, os locais de prova já estão disponíveis para consulta!