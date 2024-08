Concurso Nacional Unificado: locais de prova serão divulgados nesta semana

Os locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta quarta-feira (7/8), a partir das 10 horas!

A informação foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta segunda-feira (5/8). Segundo o órgão, será disponibilizado, na quarta-feira (7/8), às 10h, o Cartão de Confirmação de Inscrição do certame. O documento estará disponível na Área do Candidato.

No documento, o candidato terá acesso, entre outras informações, ao número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenha sido solicitado.

Caso o cartão de confirmação tenha sido gerado com alguma informação incorreta, o candidato pode solicitar a correção do documento, de acordo com o que ele solicitou no ato da inscrição, pelo telefone de contato da Cesgranrio: 0800 701 2028.

Vale ressaltar que não é possível pedir para mudar o local de aplicação da prova. O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se a pessoa solicitou para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no cartão que o seu local é Campos, ela pode pedir o ajuste.

Apesar de não ser obrigatório, o MGI recomenda levar o cartão no dia da realização da prova, no dia 18 de agosto.

As provas do Concurso Nacional Unificado saíram no último sábado (3/8), do local onde estavam armazenadas em segurança desde o adiantamento da prova, em maio. Os Correios começaram então, a distribuição dos exames para as mais de 220 cidades onde elas serão aplicadas.

O trajeto contará com a segurança de todos os órgãos que apoiam a execução do certame, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), secretarias estaduais de Segurança e Ministério da Justiça.

Panorama do Concurso Nacional Unificado (CNU)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) teve seu edital publicado em janeiro de 2024. Organizado pela Fundação Cesgranrio, o certame é destinado à oferta de 6.640 vagas de níveis médio e superior para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 8 blocos temáticos, segmentados conforme mostrado abaixo:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

Segundo o edital, as provas objetivas e discursivas serão aplicadas simultaneamente, para todos os cargos, em dois turnos, sendo:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)

A previsão do governo federal é que as mesmas provas que já foram impressas e seriam aplicadas em 5 de maio sejam aplicadas no dia 18 de agosto.

