Deracre ministra curso sobre segurança em aviação para servidores da autarquia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), ofereceu nesta segunda-feira, 19, um curso de especialização para os servidores da Diretoria de Portos e Aeroportos do órgão. O objetivo é aprimorar o conhecimento dos profissionais sobre o funcionamento, a segurança e o gerenciamento dos aeródromos no estado.

“Estamos comprometidos em oferecer aos nossos servidores as melhores ferramentas e treinamentos para garantir a segurança da aviação civil. O curso ‘Segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita’ [Aviation Security – Avsec] representa um avanço significativo em nossa capacidade de enfrentar e neutralizar ameaças à segurança aérea. Com essa iniciativa, reforçamos nosso compromisso com a excelência e com a proteção dos passageiros e das operações aéreas no Acre”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos da instituição, Sócrates José Guimarães, o curso pretende proporcionar o conhecimento e as habilidades necessárias para enfrentar os desafios relacionados à segurança e promover a melhoria contínua das práticas de segurança no transporte aéreo no estado.

“O curso Avsec é um passo fundamental para melhorar a segurança em nossos aeródromos, onde a segurança pode enfrentar desafios únicos. A capacitação oferecida aborda as mais recentes estratégias e tecnologias de proteção contra atos de interferência ilícita, garantindo que nossos servidores estejam sempre à frente das ameaças. Investir em educação e treinamento contínuo é essencial para fortalecer a segurança e proteger a integridade do transporte aéreo”, afirmou o diretor.

A servidora e engenheira do Deracre Thais Cabral destacou a importância do curso Avsec para sua formação profissional e seu trabalho diário.

“Foi um verdadeiro divisor de águas. Antes, muitos não compreendiam como a administração do aeródromo funcionava e quais eram suas necessidades específicas. Agora, todos entendem que a responsabilidade vai além da execução de tarefas básicas. É ter um conhecimento aprofundado sobre o funcionamento de cada aspecto do aeródromo. Nosso objetivo é aprimorar cada aeródromo, organizá-los de acordo com as normas da Anac [Agência Nacional de Aviação Civil] e garantir que estejam sempre seguros e operacionais, prevenindo acidentes e mantendo a eficiência”, afirmou.