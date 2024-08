DJ Buarque revela motivo do término com Bia Miranda: “Coisa triste”

Depois de protagonizar uma polêmica com a ex-sogra, Jenny Miranda, DJ Buarque quebrou o silêncio e contou o motivo do término com Bia Miranda. O músico expôs detalhes da separação da ex-Fazenda, com quem tem um filho, Kaleb, de dois meses. “Uma coisa triste”, disse para o Link Podcast.

“Tem casal que acha um denominador comum e outros casais não vão achar esse denominador comum. Não é uma coisa, um desgaste natural, eu cheguei e a gente conversou, porque hoje, graças a Deus, eu realizei meu sonho, que é o nosso”, ressaltou se referindo ao filho.

Acusado por Jenny de ter agredido e traído a ex-mulher, Buarque declarou que não existiu nenhuma dessas situações e negou as acusações. “Eu conversei com ela, a gente conversou de boa. Obviamente, ninguém gosta de uma separação, porque é uma coisa triste, não é nada feliz”.

O DJ completou: “Não, não, isso aí não chegou [traição e agressão]… Eu vi, lógico, em todas as páginas, mas não, não teve um ponto crucial para, tipo assim, não dá mais, não quero mais. Foi um acúmulo de coisas do dia a dia, o que é natural de duas pessoas”.

Depois da entrevista do ex-genro, Jenny Miranda rasgou o verbo. “Gente, eu não sou baú pra ficar calada. Vocês acreditam mesmo nas histórias que o povo conta aí? [Buarque] foi lá no Link Podcast pra falar do término e botou a culpa em mim ainda”, questionou.

A influenciadora seguiu: “A pessoa [Bia Miranda] já está com outro, já assumiu outro. Não tem uma semana do término. Ninguém assume alguém assim, do nada. Então, esse casamento já tinha acabado faz é tempo”.

A moça se eximiu de ter influenciado no fim da relação deles e ainda ironizou. “Eu ir lá pra ver a questão da denúncia da agressão foi só a cerejinha do bolo. E aí as pessoas vem jogar a culpa em cima de mim e não admitem a culpa delas. E ainda vêm falar ‘ai, eu queria construir família, meu sonho era ter família’”, pontuou.

Por fim, Jenny concluiu: “Tudo o que começa errado, termina errado. Começou com uma traição, ela traindo o namorado dela pra ficar com você. E terminou com traição. O que a gente faz aqui, paga aqui. Não tem como a gente sorrir em cima da infelicidade dos outros. Não tem como vocês sorrirem em cima da desgraça de outra pessoa”.