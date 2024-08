Dono de Porsche que matou motorista de app é interrogado nesta sexta

O empresário Fernando Sastre Filho, acusado de dirigir embriagado em alta velocidade e provocar a colisão que matou um motorista de aplicativo no último dia 31 de março no Tatuapé, zona leste de São Paulo, será interrogado nesta sexta-feira (2/8) pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, da 1ª Vara do Júri, no Fórum da Barra Funda.

Fernando Sastre, preso preventivamente na Penitenciária 2 de Tremembé, a “Cadeia dos Famosos”, é réu por homicídio doloso com dolo eventual, por ter assumido o risco de matar o motorista de aplicativo Ornaldo Viana, e lesão corporal gravíssima, por ferir seu amigo Marcus Vinicius Machado Rocha.

Na audiência anterior, foram ouvidas 17 testemunhas, 10 de acusação e sete de defesa. Oito foram dispensadas porque não tinham mais nada a acrescentar. Nesta sexta, deve ocorrer apenas o interrogatório de Fernando Sastre.

Marcus e sua namorada, que estavam no Porsche no momento do acidente, disseram que Fernando Sastre ingeriu bebidas alcoólicas. A namorada de Fernando, Giovana, também prestou depoimento, mas negou que seu namorado tenha bebido.

Segundo a perícia feita pela Polícia Técnico-Científica em parceria com a fabricante Porsche, Fernando Filho dirigia o Porsche Carrera a 136 km/h. O limite para a via é de 50 km/h. A Porsche disse que o carro foi adulterado pelo empresário, para ficar ainda mais potente.

Cronologia do acidente

Um vídeo incluído pela Polícia Científica no laudo sobre o acidente mostra uma simulação 3D (assista abaixo) da colisão, realizada a partir de imagens de câmeras de segurança.

Na animação, é possível ver o trajeto feito pelos veículos antes e depois da batida.

O Instituto de Criminalística usou um scanner laser 3D para mapear a Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, onde o Porsche dirigido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, bateu na traseira do Renault conduzido por Ornaldo da Silva Viana, que morreu.

Assista: