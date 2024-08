Eixo Pessoas do Plano de Governo de Léo Moraes tem foco em saúde, educação, mulheres e cultura

O plano de governo do candidato à Prefeitura de Porto Velho pelo Podemos, Léo Moraes, está à disposição da população para análise. Quem tiver interesse em conferir mais detalhes, é só pedir pelo WhatsApp (69) 98109-3520.

O documento tem como focos principais a trinca Gestão, Cidade e Pessoas, que estão subdivididos em vários setores.

No eixo Pessoas, Léo diz que “iremos reestruturar, modernizar, fortalecer a rede de saúde, a infraestrutura e valorizar os profissionais de saúde, assegurando atendimento digno e eficaz para a população. Instalações de saúde precárias, muitas sem climatização, com falta de medicamentos, ausência de profissionais da saúde plantonistas. Esse cenário precisa ser mudado e, nosso compromisso será garantir um sistema de saúde acessível, eficiente e de qualidade para toda população de Porto Velho”.

Confira alguns pontos importantes na saúde:

• Fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde: Reforçar o pessoal nas unidades de atenção básica, tanto urbanas quanto rurais, por meio de novos concursos e contratações. Regularizar o fornecimento de materiais e insumos, além de implementar equipes itinerantes e telemedicina, principalmente para áreas rurais.

• Modernização da Infraestrutura: Expandir e modernizar os centros de saúde com novas tecnologias, reformar e reestruturar as unidades existentes, consertando equipamentos importantes que estão em desuso, estudando a necessidade e viabilidade da construção de novas UBS em regiões desassistidas e a aquisição de novos equipamentos para uso clínico e realização de exames, como ultrassonografia e raio-x.

• Mutirões de Consultas e Cirurgias: Organizar mutirões regulares para consultas e cirurgias especializadas, especialmente em áreas com histórico de deficiências no atendimento, reduzindo filas e ampliando o acesso aos serviços de saúde.

• Valorização dos Profissionais de Saúde: Promover capacitação contínua dos servidores da saúde, melhorar o ambiente de trabalho e recursos para atendimento, investir em campanhas de prevenção e promoção da saúde dos profissionais da área.

Mulheres

Léo reforça que “Rondônia é o estado que apresentou uma taxa de 3,1 feminicídios por 100 mil habitantes em 2022, um aumento de 75% em comparação com 2021, ficando em segundo lugar no país segundo dados do Monitor da Violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em uma lista divulgada em 20 de julho de 2023, divulgou que o Brasil registrou 1.437 casos de feminicídio. Diante desses dados alarmantes, medidas efetivas precisam ser adotadas para coibir esse tipo de crime hediondo”.

Confira algumas ações que serão executadas, entre as muitas previstas, caso Léo seja eleito prefeito de Porto Velho:

• Projeto “Maria da Penha vai à Escola”: Desenvolver um programa de prevenção à violência, levando informações essenciais às escolas através de rodas de conversa e palestras, conscientizando jovens e adultos (EJA) sobre respeito e igualdade, alertando sobre comportamentos agressivos e suas consequências legais.

• Criação do Projeto “Florescer”: Criar o projeto de qualificação profissional que apoie as mulheres na conquista de sua independência econômica e na superação da violência, fortalecendo seu papel na sociedade.

• Ampliação de Vagas para Creche 1: Criar 400 novas vagas para crianças de 0 a 2 anos, garantindo que as mães possam deixar seus filhos em um ambiente seguro e acolhedor enquanto trabalham ou estudam.

• Creches Noturnas: Implementar vagas noturnas em creches para mães que trabalham ou estudam à noite, proporcionando um suporte essencial para a continuidade do desenvolvimento profissional e acadêmico das mulheres

TEA e outros distúrbios

“Reconhecemos a importância de proporcionar suporte adequado às pessoas com autismo e outros distúrbios do neurodesenvolvimento e suas famílias, garantindo inclusão, atendimento digno e qualidade de vida, por meio de políticas públicas acolhedoras, eficientes e humanizadas”, afirma Léo.

Confira mais projetos que serão colocados em prática na administração de Léo na Prefeitura de Porto Velho:

• Expansão e Capacitação em Terapias: Ampliar os serviços terapêuticos e capacitar continuamente os profissionais da saúde e educação para garantir diagnósticos precoces e intervenções eficazes.

• Contratação de Cuidadores Especializados: Propor alteração legislativa para permitir a contratação de cuidadores especializados, garantindo suporte adequado nas escolas e permanência segura de crianças com TEA e outros distúrbios do neurodesenvolvimento.

• Inclusão Escolar: Desenvolvimento de políticas que assegurem o acesso de crianças autistas a escolas regulares, com contratação de auxiliares de sala de aula e adaptação do currículo às necessidades específicas.

Combate às drogas

“Entendemos que o combate ao uso de drogas é um desafio complexo que exige ações coordenadas de educação, prevenção, acolhimento e recuperação”, observa Léo.

Veja alguns pontos importantes para este setor:

• Criação de um Órgão Interno de Políticas sobre Drogas: Direcionar a responsabilidade das Políticas sobre Drogas a um órgão específico, que irá coordenar e distribuir projetos e ações em Porto Velho, dedicadas à educação, prevenção do uso, acolhimento, recuperação e reintegração social de dependentes químicos. Esse órgão atuará de forma integrada, fortalecendo os centros existentes e firmando parcerias e convênios com outras esferas.

• Apoio e Parcerias com Comunidades Terapêuticas: Implementar um programa de apoio às comunidades terapêuticas, oferecendo suporte financeiro e logístico, aumentando o número de vagas e assegurando um tratamento adequado para os dependentes químicos.

Cultura, esporte e lazer

“Estaremos dedicados a promover a cultura, o esporte e o lazer como pilares fundamentais para o desenvolvimento social e a qualidade de vida da população. Criaremos oportunidades para a expressão artística, a prática esportiva e o lazer saudável, envolvendo toda a comunidade em atividades que incentivem a criatividade, o bem-estar e o espírito de equipe”, indica Léo.

• Capacitação de Educadores e Promoção de Eventos Musicais: Oferecer capacitação contínua aos professores de música e garantir que as escolas disponham de instrumentos adequados para as atividades musicais.

• Incentivos a Centros Culturais e Artistas Locais: Apoiar centros culturais e eventos artísticos, além de promover incentivos para artistas locais, fortalecendo o cenário cultural de Porto Velho.

• Regionalização do Esporte e Lazer: Implementar a regionalização do esporte e lazer, garantindo que todas as regiões de Porto Velho tenham acesso a instalações e atividades esportivas de qualidade.

• Ampliação e Promoção da Prática Esportiva: Ampliar e promover a prática esportiva em todas as faixas etárias, com programas que integram esporte e educação.

Educação de qualidade

“Estamos comprometidos com uma educação de qualidade que seja a base para o desenvolvimento pleno do ser humano. A educação é uma prioridade, e nosso objetivo é transformar o ambiente escolar em um espaço propício para o desenvolvimento de habilidades, competências e potencialidades, com uma abordagem humanizada e participativa entre escola, comunidade e servidores”, indica Léo.

Veja alguns dos projetos do candidato para esta área tão importante para as famílias:

• Projeto Primeira Infância Assistida (PIA): Implementar o projeto que reconhece a importância da primeira infância, estimulando o desenvolvimento das crianças com brincadeiras, afeto e acolhimento. Construir novas unidades de ensino infantil, reduzir a fila de espera e ampliar as vagas para crianças de 0 a 3 anos, além de criar um programa de acesso virtual à fila de espera para maior transparência e comunicação.

* Aperfeiçoamento da Avaliação Municipal: Melhorar a Avaliação Municipal do Ensino Fundamental e os simulados para os 5º anos, direcionando as ações pedagógicas para atender às necessidades específicas dos alunos.

• Eleição Direta para Gestores Escolares: Promover a eleição direta para diretores e diretoras das escolas municipais, assegurando a participação democrática da comunidade escolar.