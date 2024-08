Nomes curiosos e jingles diferenciados costumam marcar as disputas municipais a cada nova eleição. As candidaturas já registradas na Justiça Eleitoral dão a tônica do pleito deste ano. Um caso curioso nos registros é da candidata que foi cadastrada com a foto do personagem Pato Donald.

Trata-se de Quivia Janini de Aguiar Melo, candidata à Câmara Municipal de Diadema (SP) pelo Partido Renovação Democrática (PRD). Diferentemente da maioria dos candidatos — em que há uma foto 3×4 acompanhada das informações pessoais — o registro pré-candidata acompanha uma foto do personagem da Disney sorridente. Ao Metrópoles, a assessoria de imprensa do PRD afirmou que assunto é de responsabilidade municipal. “Com certeza, trata-se de um equívoco por parte dos envolvidos, que será resolvido imediatamente”, frisou. Quivia concorreu à mesma vaga nas Eleições Municipais de 2020, mas não conseguiu o número suficiente de votos para que fosse eleita. A foto da candidatura anterior, entretanto, é da mulher. As legendas têm até o dia 15 de agosto para cadastrar os escolhidos na Justiça Eleitoral para que tenham a candidatura aprovada. A campanha começa na sexta-feira (16/8) e o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro deste ano