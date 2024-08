Eletricista morre em acidente fatal na BR-364; esposa fica ferida

Um trágico acidente na BR-364 resultou na morte do eletricista Gelson neste domingo (18). O incidente ocorreu cerca de 21 quilômetros após o município de Sena Madureira, no sentido Manoel Urbano. Gelson estava pilotando uma motocicleta com sua esposa quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo. A moto colidiu violentamente com uma pedra, causando um impacto fatal que resultou na morte instantânea de Gelson.

O acidente foi presenciado por outros membros da família, que seguiam logo atrás em um automóvel. A esposa de Gelson, que também estava na moto, foi socorrida por equipes de emergência e encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira. Apesar dos ferimentos leves, seu estado de saúde não oferece risco de vida.

A família estava a caminho da cidade de Feijó no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar a ocorrência e iniciar as investigações sobre as causas do acidente. A comunidade local lamenta a perda e aguarda mais informações sobre o andamento das investigações.