Energisa marca presença na Expoacre em Rio Branco

Agora chegou a vez de Rio Branco. O estande da Energisa vai mostrar o conforto e qualidade de vida proporcionado pela chegada na energia elétrica é uma realidade para milhares de famílias atendidas pelo programa Luz Para Todos.

Essa experiência estará à disposição dos visitantes através de espaços instagramáveis, jogos interativos, sorteios de brindes e outros serviços, como troca de lâmpadas, por meio do projeto de eficiência energética. Tudo isso será oferecido na Expoacre Rio Branco, a maior feira de negócios do Acre, que começa neste sábado, 31 de agosto.

O visitante também vai ser informado sobre os riscos e perigos com a rede elétrica. O caminhão Nossa Energia ainda vai promover experiências lúdicas sobre a energia, reforçando o consumo adequado e alertando sobre os riscos e perigos. O estande está localizado na entrada principal do Parque de Exposições Wildy Viana e funcionará das 18h às 22h, de 31 de agosto a 08 de setembro.

O diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, falou com entusiasmo sobre a presença na empresa na feira. “Tivemos uma experiência recentemente muito positiva no Juruá. Estamos energizados para oferecer uma verdadeira experiência aos nossos clientes em Rio Branco. Ficamos contentes em levar a nossa melhor estrutura, entretenimento, informação e serviços aos visitantes desse importante evento”, completou.

Neste ano, a Energisa completa seis anos de atuação no Acre e, neste período, tem atuado fortemente para ampliar e melhorar a qualidade do fornecimento de energia do estado.