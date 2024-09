Espaço internacional é destaque na Expoacre 2024 com produtos agrícolas, artesanatos e alimentos

Com dezenas de comerciantes de países da fronteira, o Espaço Internacional é destaque na Expoacre 2024. Presente em todas as nove noites do evento, produtores vendem seu trabalho na maior feira de agronegócio do estado.

“Esse trabalho de artesanato, especificamente, com bijuteria iniciou graças a um amigo também estrangeiro que veio morar aqui e ele que nos ensinou a realizar”, diz uma das produtoras presente na feira.

A entrevistada, junto de sua mãe, comparece na Expoacre há cerca de oito anos. Já quem faz a estreia na feira é a comitiva de Antônio, produtor rural, que veio diretamente do Peru, junto com sua família e parceiros para vender seu trabalho no Acre.

“Viemos do Peru, do sul do Peru, da região de Tacna, trouxemos o produto que é o carro-chefe da nossa região, que é o orégano verde, o ouro verde que fizemos lá. E aqui no Brasil, na Expo Acre 2024, trouxemos orégano desidratado da moagem e apresentação, e também os derivados do orégano, como os óleos essenciais”, disse Antônio.

Também foram vendidos quinoa, alho, azeitonas, entre outros produtos.

Veja a galeria:

