Exclusivo: assessoria se manifesta sobre estado de saúde de Simaria

Nesta sexta-feira (30/8), repercutiu a notícia de que Simaria estaria passando por um momento muito difícil, após ser diagnosticada com depressão. De acordo com o Fofocalizando, do SBT, a cantora teria passado uma temporada na casa da irmã, Simone Mendes, junto com os filhos, para se recuperar da fase ruim.

Porém, a coluna Fábia Oliveira, que não gosta de fofoca pela metade, ouviu a assessoria da famosa, que afirmou se tratar de especulação.

“Simaria está ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento [do novo projeto]”, alegaram.

A equipe da sertaneja ainda explicou que, depois que ela e Simone começaram a fazer sucesso, nunca mais moraram juntas.

“Cada uma sempre teve a sua casa. Simaria segue morando no mesmo condomínio e a Simone no mesmo condomínio que morava”, concluíram.

Em julho, Simaria bateu um papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, depois de dividir o palco com Simone, dois anos após o fim da dupla:

“Foi muito especial sentir a energia do público, ver aquele sorriso, a galera louca, gritando, foi muito louco. Uma sensação maravilhosa!”, vibrou.

Reecontro com Simone

Apesar de ter sido uma surpresa para os fãs e para a imprensa as duas juntas novamente, a participação de Simaria no palco já estava combinada.

Segundo fontes exclusivas da coluna, o convite já havia sido feito por Simone Mendes bem antes. Jorge e Mateus também já tinha convidado a sertaneja para a participação ao saber que ela iria ao evento. Ou seja, não foi uma surpresa Simaria subir ao palco, pelo menos não para a irmã e para a dupla de amigos.

Pois bem. Ainda de acordo com fontes, Simone Mendes ligou para Simaria para contar que estava indo para Goiânia para fazer a participação no festival. Simaria, por sua vez, contou que estava na casa dela no local e, então, a irmã decidiu chamá-la para ir à apresentação. E assim, a cantora foi.

Lá, o convite para Simaria subir ao palco para cantar uma música com a irmã e relembrar os velhos tempos já havia sido feito. Durante a apresentação, as “coleguinhas” se divertiram com brincadeiras e se abraçaram