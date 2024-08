Expoacre 2024: governo trabalha em serviços estruturais no Parque de Exposições de Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), trabalha nos preparativos estruturais do Parque de Exposições de Rio Branco, para deixar o local seguro e acessível ao público para a Expoacre 2024, a ser promovida entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro.

Os serviços são realizados desde o início do mês em parceria com a Casa Civil (coordenadora do evento), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outras instituições.

De acordo com a chefe do Departamento de Projetos de Arquitetura da Seop, Soraya Andrade, atualmente os serviços são de limpeza, adequação das estruturas e iluminação do espaço. “As empresas ganhadoras da licitação iniciaram as reformas nas construções existentes e avançaram na fase de locação das novas estruturas do parque”, frisa.

O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, ressaltou que, durante os nove dias de evento, a Seop também será responsável pelos serviços de manutenção, assegurando o funcionamento do sistema, seja da parte elétrica, hidráulica ou sanitária. Segundo Lopes, a partir desses serviços, centenas de postos de trabalho são gerados para operários da construção civil.

“O governador determinou o acompanhamento diário antes e durante a Expoacre, para que o evento seja plenamente seguro, sucesso de entretenimento entre as pessoas e uma feira de negócios atrativa para investidores e empresários locais, nacionais e internacionais. Importante destacar que os operários trabalham dia e noite para que a festa seja um sucesso ”, enfatiza.

Os preparativos para Expoacre 2024 estão a todo vapor, para que a festa seja ainda maior que a de 2023, quando o governo bateu o recorde ao movimentar R$ 325 milhões em negócios, beneficiando pequenos, médios e grandes empresários, a partir de uma estrutura que contava com 454 expositores, 168 estabelecimentos de comércio e serviços, 83 restaurantes e 157 ambulantes.