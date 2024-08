Expoacre 2024: Sebrae prepara programação especial para as nove noites

Com o tema Inovação, Bioeconomia e Sustentabilidade, o Sebrae prepara atrações e uma programação especial para a 49ª edição da Expoacre. A feira acontece de 31 de agosto a 8 de setembro, no parque de exposições Wildy Viana, e é uma realização do Governo do Acre e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia.

Sendo a maior feira de negócios do Acre, a Expoacre reúne empreendimentos, lazer, cultura, gastronomia local e muito mais. No espaço Sebrae, diversas atividades movimentam o estande durante as nove noites, com funcionamento das 18h à 23h.

A inovação estará presente com os jogos interativos com óculos de realidade virtual, que busca sensibilizar o participante para o mundo do empreendedorismo, de maneira lúdica e experimental. O estande conta ainda com exposição de startups acompanhadas pelo Sebrae e o espaço Brasil Mais Produtivo, com a apresentação de tecnologias para aprimoramento de processos nas empresas.

Outro ponto alto da programação do Sebrae serão as atividades de Economia Criativa, com estandes de moda autoral, artes visuais, grafitte, tatuagem e artesanato. Artistas locais de diversos segmentos da música acreana se apresentarão diariamente a partir das 19h30. Além disso, haverá desfiles de moda autoral e artesanal e o 1º Acre Fashion Week, nos dias 1º e 2 de setembro, às 20h.

Fortalecendo o agronegócio, a instituição traz o espaço Origens, com exposição e degustação de produtos das cadeias produtivas prioritárias do Acre, como farinha de mandioca, banana, abacaxi e outros. Os visitantes poderão contemplar os processos produtivos do açaí, do café e da farinha de Cruzeiro do Sul através de projeção holográfica que estará disponível durante todo o evento.

Para promover o desenvolvimento econômico e auxiliar na gestão das empresas locais, consultorias de até 30h (cada) serão sorteadas diariamente para os empresários que fizerem o cadastro no estande. Ao final da feira, no dia 8, será sorteado um voucher para um evento de mercado à escolha do contemplado (o regulamento está disponível em sebrae.com.br/acre).

Ainda para auxiliar os empreendedores, a unidade Sebrae Móvel fornecerá atendimento especializado durante a feira. Também estarão expostos os Produtos Digitais do Sebrae, com soluções tecnológicas e digitais para as empresas.

Outros espaços da Expoacre 2024 contam com a parceria do Sebrae, como a Economia Solidária, com artesanatos, produtos naturais e o que há de melhor na culinária local; e o Empreendedorismo Feminino, com comercialização de cosméticos, roupas, acessórios e mais.