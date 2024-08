FGTS: saiba se quem aderiu a saque-aniversário poderá sacar valores a partir de hoje (9)

A Caixa Federal começa a depositar, nesta sexta-feira (9), o valor de R$ 15,2 bilhões a 130,8 milhões de trabalhadores que possuem contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A informação foi confirmada à CNN na terça-feira (6), antes da decisão.

Todos os trabalhadores que possuíam saldo nas contas vinculadas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2023 serão beneficiados.

E, quem aderiu à opção do saque-aniversário não perderá o direito de recebimento dos valores.

Porém, não poderá efetuar o saque imediato, a regra para essa opção continua a mesma conforme a lei estabelecida. Neste caso, os recursos referentes a distribuição do lucro do fundo serão somados ao saldo na conta do trabalhador e ele conseguirá retirar valor maior em seu próximo resgate.

A adesão ao saque-aniversário do FGTS é opcional e permite ao trabalhador realizar o saque de parte do saldo de sua conta do fundo, anualmente, no mês de seu aniversário.

A consulta deverá ser feita pelo aplicativo FGTS ou Internet Banking Caixa. O total a receber será resultado de multiplicação do saldo disponível em tal data.

Ao total, 218,6 milhões de contas do FGTS receberão a Distribuição de Resultado.

O valor a ser pago pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2024 será a maior distribuição de lucro da história da iniciativa.

Como consultar o extrato?

Os trabalhadores podem consultar os valores creditados pela Caixa por meio do aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para download nas lojas digitais das plataformas Android e IOS.

Além de poder verificar os depósitos e os saques realizados, o trabalhador ainda pode indicar pelo aplicativo uma conta bancária para receber os recursos que tiver direito.

*Sob supervisão de Ligia Tuon

