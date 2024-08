Fita com alianças une caixões do casal que morou no Acre e morreu em queda de avião

Os corpos de Daniela Schulz Froda e do marido dela, o policial rodoviário Hiales Carpine Froda começaram a ser velados na segunda-feira (12), em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, cidade onde a fisiculturista nasceu.

Os dois são vítimas da queda do avião ATR-72, da Voepass, que caiu em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, 09 de agosto. Daniela e Hiales moraram por um tempo em Rio Branco, capital do Acre.

Há cinco anos, eles moravam no município de Ubiratã, no Paraná. Os dois iriam para os Estados Unidos para Daniela participar de uma competição.

VEJA MAIS: Tatuagens e prótese ajudaram a identificar casal que morou no Acre e morreu em queda de avião

No velório, uma fita branca com as alianças do casal une os caixões de Daniela e Hiales. A imagem foi divulgada pela TV RBS, afiliada da Rede Globo.

O velório continua nesta terça-feira (13) na cidade de Moreira Sales, no Paraná. O sepultamento do casal também será no mesmo dia, às 10h. O acidente vitimou 61 pessoas.