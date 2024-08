Homens são presos por homicídio e ocultação de cadáver no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu nesta quinta-feira (29) dois homens suspeitos de homicídio, ocultação de cadáver e participação em uma organização criminosa em Cruzeiro do Sul. As investigações começaram na última segunda-feira (26), após o desaparecimento de uma pessoa na região.

Conforme apuração da PCAC, membros da organização criminosa mantinham pelo menos duas pessoas em cárcere, com o objetivo de executá-las. O cativeiro foi localizado no Bairro do Remanso, onde a polícia realizou várias diligências para prender os criminosos.

Na terça-feira (27), foi registrado o desaparecimento de um detento que usava tornozeleira eletrônica.

O Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) foi acionado, e a equipe do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), com apoio da Polícia Penal, fez uma busca detalhada na área conhecida como “Esteirão do Remanso”, às margens do rio Juruá. No local, os investigadores encontraram sinais de luta e manchas de sangue, indicando um ato violento.

Imagens de segurança de uma área próxima mostraram intensa movimentação de motos e dos suspeitos agora presos.

Com base nessas evidências, a polícia conseguiu localizar e prender os homens. Durante o interrogatório, um dos detidos confessou o crime e revelou detalhes do ocorrido.