Jogos desta quinta-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa do Brasil com Vasco contra Athletico-PR e Juventude contra Corinthians são os destaques do futebol desta quinta-feira, 29.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Feminino, Campeonato Saudita, La Liga, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League

13h – Sorteio dos confrontos da fase de liga – TNT e Max

La Liga

14h – Girona x Osasuna – ESPN 4 e Disney+

16h30 – Las Palmas x Real Madrid – ESPN e Disney+

Brasileirão Feminino (quartas de final)

14h45 – São Paulo x Grêmio – TV Brasil e Canal GOAT

Campeonato Saudita

15h – Al Ittihad x Al Taawoun – BandSports e Canal GOAT

Brasileirão Sub-20 (quartas de final)

15h – Flamengo x Fortaleza – Sportv

Conference League (playoffs)

16h – Puskás Akadémia x Fiorentina – Lance! (YouTube)

Copa do Brasil (quartas de final)

20h – Vasco x Athletico-PR – Prime Video

20h – Juventude x Corinthians – Sportv e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid; veja horário

O jogo Las Palmas x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h30.

Que horas é o jogo do Vasco?

O jogo Vasco x Athletico-PR terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 20h.

Qual canal irá passar o jogo do Corinthians pela Copa do Brasil?

O jogoJuventude x Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 29.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 29.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 29.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 29.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

15h – Flamengo x Fortaleza – Brasileirão Sub-20 (quartas de final)

20h – Juventude x Corinthians – Copa do Brasil

ESPN

14h – Girona x Osasuna – La Liga

16h30 – Las Palmas x Real Madrid – La Liga

Premiere

20h – Juventude x Corinthians – Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

14h – Girona x Osasuna – La Liga

16h30 – Las Palmas x Real Madrid – La Liga

Prime Video

20h – Vasco x Athletico-PR – Copa do Brasil

Canal GOAT