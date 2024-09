Jorge Viana diz que Acre já exportou mais de 56 milhões de dólares em 2024 e atribui sucesso a Lula

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, cumpre agenda no primeiro dia de Expoacre 2024, neste sábado (31). Ele participa de um encontro com produtores e pecuaristas em uma agenda da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre.

Em entrevista ao ContilNet, Jorge anunciou que só nos sete primeiros meses de 2024, o Acre já arrecadou mais de 56 milhões de dólares em exportações.

“Isso nunca tinha acontecido. Nem em um ano cheio tinha exportado isso. É resultado desse trabalho que o governo do presidente Lula está fazendo, dos produtores e do Estado do Acre como um todo”, disse.

O ex-senador disse ainda que as expectativas para os próximos anos é de que a exportação volte a atingir recordes.

“A gente está cuidando para que na Amazônia e no Nordeste aumente as exportações, o que não acontecia antes.

Ele anunciou também que deverá trazer nos próximos meses para o estado um projeto que vai habilitar 50 empresas acreanas para exportação. No Acre, a Apex já realizou quatro projetos voltados para a aumentar os níveis de exportação no estado.