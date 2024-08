Justiça acata pedido de impugnação e suspende candidaturas de prefeitos, vice e vereadores

A Justiça Eleitoral acatou o pedido de impugnação de oito candidaturas que estão na disputa eleitoral deste ano. A informação foi revelada pelo jornal A Tribuna nesta quinta-feira (29).

São eles: o candidato à prefeitura de Tarauacá Rodrigo Damasceno e sua vice, Marilete Vitorino; a ex-prefeita Leila Galvão na disputa pela prefeitura de Brasiléia; o ex-prefeito Itamar de Sá, candidato em Marechal Thaumaturgo; o ex-prefeito Antônio Barbosa de Sousa (Zum), que disputa uma cadeira na Câmara Municipal de Assis Brasil e o vereador Diojino Guimarães da Silva (PDT), que busca a reeleição para a Câmara de Vereadores de Epitaciolândia.

O promotor eleitoral Luã Brito Barbosa foi o responsável pelo pedido de impugnação da candidatura da ex-prefeita Leila Galvão. Ele levou em considerar o fato do nome dela fazer parte da lista dos inelegíveis do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado (Progressistas), contratou uma banca de advogados de Brasília em busca de impedir a candidatura do adversário Itamar Sá (Podemos). Furtado disputa a reeleição no município.

Além disso, a Justiça Eleitoral do Acre anunciou que já recebeu 84 denúncias de possíveis irregularidades eleitorais. As denúncias foram feitas pelo aplicativo Pardal. Existem também 16 processos abertos por portaria que estão em investigação da Polícia Federal.