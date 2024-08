Larissa Manoela reflete sobre o rompimento com os pais

A atriz Larissa Manoela não se arrepende da escolha de assumir o controle de sua carreira e finanças, que gerou um rompimento dela com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Desde então, a artista abriu o coração sobre os desafios de zona de conforto e o caminho para se descobrir como profissional.

“Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar pra trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi, vive-se o presente e o futuro, e os caminhos para percorrer. A vida é uma só, e só temos o agora para se se entregar de corpo alma. Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir”, disse Larissa Manoela, em entrevista ao Gshow, sobre briga pública com os pais.

“Isso foi algo que sempre almejei, que queria ter na vida. E gerir a própria carreira é desafiador, difícil demais. Às vezes, não tenho certeza das escolhas. Preciso pensar nos caminhos, nas mudanças de rota, de planejamento, não é fácil estar nesse ‘por trás das câmeras’. Mas sempre busco a minha melhor versão”, revelou.

Além disso, a atriz assumiu que se sente orgulhosa da sua trajetória como artista. “O gostoso da vida é isso, a gente passa pelas fases e aprende com elas. Sou grata no que vivi e no que consegui alcançar. Orgulho-me da minha história, mas penso muito no futuro e ainda o que tenho pela frente”, disse Larissa Manoela.

Mas ela não tem a intenção de parar tão cedo: “A minha sensação é que não cheguei ainda onde queria. Tenho muito para descobrir sobre a minha vida profissional. Só tenho 23 anos, apesar de 18 deles serem de carreira. Sei que tenho um caminho lindo”.

Relembre o caso

Larissa Manoela conseguiu, judicialmente, o direito de romper a sociedade que mantinha com os pais. A atriz deixou oficialmente de fazer parte da empresa Dalari Produções e Eventos, fundada pelos pais Silvana Taques e Gilberto Elias quando ela tinha 13 anos de idade.

Segundo Rogério Gentile, colunista do UOL, a decisão foi publicada no dia 23 de outubro e a Junta Comercial de São Paulo determinou que seja formalizado no contrato social da Dalari a data de saída de Larissa Manoela. Com o rompimento do contrato social, a família não faz mais parte da carreira da jovem.

Recentemente, Larissa Manoela abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A jovem deixou claro que não tem nenhum tipo de contato com sua família de sangue e afirmou ter escolhido uma nova rede de apoio familiar.