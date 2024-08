Liga Acadêmica de Saúde Indígena realiza ação de educação em saúde na Aldeia Puyanawa

A Liga Acadêmica de Saúde Indígena (LASI) promoveu, no último sábado (24), uma enriquecedora ação de saúde na aldeia Puyanawa, com o tema “Agosto Dourado – Aleitamento Vale Ouro”.

O evento, apoiado pela Universidade Federal do Acre (UFAC), representada pela professora Dra. Vanizia, pelo Banco de Leite do Hospital de Cruzeiro do Sul, com a colaboração da Dra. Márcia, pela Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio Lima, e pela Faculdade ITPAC de Medicina, focou na importância da amamentação para gestantes e lactantes na comunidade Puyanawa.

A ação, coordenada pelo professor Gerson Coelho e com a participação ativa dos alunos da área da medicina, não apenas reforça a formação humanizada dos futuros médicos, como também exemplifica o compromisso da LASI com a promoção da saúde indígena. A Liga continua a se destacar pelo seu empenho em trazer educação em saúde de qualidade e relevante para as comunidades locais.

“Fomos até a comunidade para levar esse evento totalmente gratuito e informativo, para gerar um acolhimento mais decente devido à carência de ações e informações pautadas em amor e em carinho, em dados científicos e entre outros. Esse é o intuito: promover a saúde e o bem-estar no nosso estado. Nossos alunos são extremamente capacitados e estão todos engajados no projeto, mesmo ainda na faculdade, desde o primeiro até o oitavo período do curso. Vamos alcançar mais pessoas cada vez mais, pois pretendemos atingir todas as comunidades indígenas”, disse Gerson.

Durante o workshop, realizado na comunidade, foram abordados os diversos benefícios da amamentação, que vão desde o estímulo ao crescimento e desenvolvimento saudável da criança, passando pela proteção contra doenças, até a redução do risco de hemorragias pós-parto e o auxílio na rápida contração do útero. Técnicas e posições adequadas para uma amamentação segura e confortável foram detalhadas aos participantes.

“Formamos o perfil epidemiológico, trabalhamos em demandas emergentes como diabetes, hipertensão, etilismo, uso de entorpecentes, ISTS e entre outros. Tudo isso a gente soma com o poder público para que gere então um desenvolvimento pleno da comunidade indígena. Existe uma grande mobilização e organização, e tudo isso agrega a região cada vez mais”, completou o professor.

O Banco de Leite também contribuiu para a ação com uma exposição sobre a doação voluntária de leite materno. A apresentação cobriu o processo de coleta, a frequência das doações, e a pasteurização do leite, além de ressaltar o valor nutricional deste alimento essencial, com a participação de uma nutricionista do HMCJ.

Essa iniciativa fortalece o papel da LASI na promoção do bem-estar dos povos indígenas, oferecendo suporte essencial e promovendo práticas de saúde vitais para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Confira a galeria: