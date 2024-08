Mãe de Marília Mendonça relembra fase difícil: “Pesava 130kg”

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, usou as redes sociais nesta terça-feira (27/8), para contar que está prestes a realizar um sonho antigo. A matriarca anunciou que vai lançar a própria marca de roupas, com o objetivo de “oferecer modas e peças bonitas, para que todas [as mulheres] se sintam bem vestindo uma roupa, independentemente do corpo e do peso”, como classificou.

“Tenho 57 anos e tô aqui pra falar que não tem idade pra começar, não tem idade para realizar o seu sonho. Quando a gente era muito pobre, chegava até faltar comida. Quando a Marília começou a ganhar dinheiro, a gente começou a comer errado, a comer demais pizza, sanduíche… e a gente desleixou um pouco”, disse num vídeo compartilhado no Instagram.

Ruth explicou que ela e a filha se depararam com a obesidade, que afetou a autoestima de ambas: “A gente começou a ter dificuldades para encontrar roupas que servissem na gente. Eu cheguei a pesar quase 90kg. A Marília, todo mundo sabe, chegou numa época da vida que pesava 130kg. De verdade”.

A genitora da Rainha da Sofrência revelou que o projeto nasceu da vontade de ajudar outras moças a não passarem pelo mesmo problema dela e da cantora. “A gente tinha muita dificuldade. Ao longo do tempo, a gente procurava em lojas ‘modinha’ roupas, assim, que pessoas magras usam. E, então, eu decidi vestir a minha marca”, ressaltou.

Dona Ruth encerrou esclarecendo o porquê de ter aberto o coração publicamente sobre a antiga fase. “Eu estou aqui explicando tudo isso pra vocês, o porquê eu estou montando uma loja plus size e midsize, que não existia na época também. Vai ter de tudo, [foi] vendo a necessidade [que tive esse sonho]”, concluiu.

Para quem não sabe, moda midsize significa meio-termo ou tamanho médio. O termo é usado para descrever tamanhos que vão do 40 ao 48, contemplados mulheres que não se consideram nem gordas nem magras. Já os tamanhos plus size, vão do 48 ao 56.