Manu Bahtidão anuncia pausa na carreira após orientação médica

Manu Bahtidão anunciou uma pausa na carreira para realizar um tratamento médico. A equipe da cantora informou, nesta terça-feira (13/8), que a artista ficará no mínimo 10 dias longe dos compromissos profissionais, mas não especificou o diagnóstico dela.

“A MA Produções, juntamente com o corpo jurídico do escritório Adelia Soares Advogados, representante legal da cantora Manu Bahtidão, comunica que, por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, esta precisará se ausentar de suas atividades profissionais por um período mínimo de 10 dias para tratamento médico”, diz o início da nota.

Vale dizer que nesta manhã, Manu Bahtidão postou um vídeo nos Stories do Instagram no qual aparece na cama dizendo que perdeu o voo porque não conseguiu acordar. “Estou com uma febrezinha. Vou ao médico, não sei se é garganta. Já, já eu fico bem”, declarou a cantora, que não voltou a aparecer nas redes sociais.

“Agradecemos profundamente a compreensão de todos e asseguramos que Manu Bahtidão está recebendo os cuidados necessários para sua plena recuperação. Estamos confiantes de que, em breve, ela retornará aos palcos com toda a sua energia e entusiasmo para continuar encantando o seu público”, conclui o comunicado.