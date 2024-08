Mariana Carvalho propõe gestão médica para transformar a saúde pública em Porto Velho

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, propõe uma transformação na saúde pública municipal por meio da administração médica, uma abordagem inovadora que promete melhorar significativamente o atendimento à população.

Com médicos especializados em gestão, liderando os serviços de saúde, a candidata pontua oferecer mais eficiência, reduzir desperdícios e implementar processos que otimizem o uso dos recursos públicos.

Em diálogo constante com o prefeito Hildon Chaves, Mariana tem discutido as melhorias já implementadas na saúde pública e a necessidade de avançar ainda mais.

Ela destaca que a administração médica poderá consolidar as conquistas atuais e implementar novas propostas, como a otimização do fluxo de atendimento nas unidades de saúde, a redução do tempo de espera para consultas e exames, e a alocação estratégica de profissionais para áreas de maior demanda.

Esses gestores serão responsáveis por identificar gargalos, planejar ações preventivas e coordenar de forma integrada as atividades das equipes de saúde.

Como médica e conhecedora do setor, Mariana acredita que essa mudança resultará em benefícios práticos, como a ampliação da cobertura de serviços essenciais, maior disponibilidade de medicamentos e insumos, e a implantação de programas de saúde preventiva mais eficazes.

“Com a gestão médica, vamos garantir um atendimento mais ágil e humanizado, proporcionando uma saúde pública que atenda de forma plena as necessidades da nossa população. Essa proposta está no centro do nosso plano de governo para uma futura administração, especificamente nos programas ‘Saúde Integral para Todos’ e ‘Gestão Eficiente em Saúde’, que visam a modernização da rede municipal e a qualificação do atendimento em todas as unidades de saúde,” afirmou.