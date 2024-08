Morre Izquierdo, jogador do Nacional que passou mal em jogo contra o São Paulo

Morreu, nesta terça-feira (27), o jogador Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, aos 27 anos.

Selena, que era casada com Izquierdo há 10 anos, chegou a pedir orações ao marido em suas redes sociais, no último sábado.

No último domingo (25), o jogador uruguaio teve uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana, segundo boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein.

oitavas da Libertadores, e desmaiou no gramado. Ele recebeu os primeiros atendimentos de urgência ainda no campo e, prontamente, foi levado ao hospital, onde recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

O zagueiro estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira (22), quando teve uma parada cardíaca por conta de uma arritmia durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU no MorumBIS.

“Olá, sou Selena, esposa de Juanma. Por favor, rezem por ele, orem, mandem força e boas energias. Juanma necessita, sei que ele é muito querido e todos estamos desejando que ele supere este momento. Em casa, sua filha de dois anos e seu filho de oito dias o esperam de volta. Ele tem muito pelo qual viver, por favor rezem por ele”, escreveu a mulher do zagueiro.

Histórico cardíaco

Na sexta-feira (23), o presidente do clube uruguaio, Alejandro Balbi, deu detalhes do que havia ocorrido com Izquierdo e afirmou que o jogador jamais havia tido problemas relacionados ao coração.

“Os exames do atleta sempre foram normais e nunca teve nenhum episódio cardíaco”, disse Balbi, que contou como foi o momento em que Izquierdo passou mal.

“Izquierdo chegou a recuperar a consciência ainda no campo de jogo, mas, depois, voltou a perdê-la e precisou ser sedado. Está descartado o enfarto, primeiramente. Obviamente, foi um episódio cardíaco, a arritmia é isso”, completou o presidente.

A carreira de Juan Izquierdo

Juan Manuel Izquierdo começou a carreira no Cerro do Uruguai, em 2018. Passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México, em 2021.

Quando voltou ao Uruguai, ainda em 2021, ele defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e chegou ao Nacional em janeiro de 2024.