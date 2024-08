Morre “vovô do TikTok”, conhecido por seu humor ácido, aos 90 anos

Morreu nesta quarta-feira (21/8) o tiktoker Joe Mack Roy, conhecido por fãs como Pop, aos 90 anos. De acordo com site TMZ, Pop havia sido diagnosticado com uma “massa na garganta”. Com seu humor e personalidade marcantes, Joe se destacou no TikTok, onde era carinhosamente chamado de “vovô do TikTok”. Nas redes sociais, Joe acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores.

A notícia foi repassada por seu neto Jason, nesta quinta (22/8), por meio das redes sociais. Na publicação, ele afirmou que o avô morreu “em paz e cercados por familiares”. “Estou tão grata por ter passado 40 anos da minha vida com ele e só posso esperar viver para ser tão velho e sábio como ele foi”, afirmou Jason. Pop já havia se afastado das redes sociais, o que deixou seus fãs inquietos, especialmente após sua aparição em uma cama de hospital, acompanhado de seu neto, que colaborava com ele em seus vídeos. Jason já havia revelado que o avô não estava passando por um bom momento e que precisava de muitas orações e de boas energias. Sua fama surgiu de forma repentina, graças aos vídeos que mostravam seu cotidiano, repletos de comentários bem-humorados e sarcásticos que rapidamente cativaram o público. Em suas postagens, ele acumulou mais de 14,5 milhões de curtidas na plataforma.