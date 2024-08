Mulher sofre fratura durante colisão entre carro e moto dentro de atacadista em Rio Branco

A passageira Lucicleide Conceição Silva, 37 anos, ficou ferida após uma colisão entre um carro e a moto em que estava na tarde desta quinta-feira (15), no estacionamento de um estabelecimento atacadista localizado na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Lucicleide estava saindo do estacionamento do atacadista, na garupa de uma moto modelo Mottu/Sport 110, de cor preta e placa SUP-1J69, conduzida por um motociclista de aplicativo, quando foram surpreendidos por um carro modelo HB20S, de cor cinza, que também tentava sair do supermercado, mas pelo portão de entrada.

Com o impacto, tanto o profissional que conduzia a moto quanto a passageira foram arremessados violentamente contra o chão. O motociclista ficou apenas com escoriações. Já Lucicleide sofreu uma fratura na tíbia esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Lucicleide ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Mulher sofre fratura durante colisão entre carro e moto de aplicativo em Rio Branco

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta e o veículo foram liberados.