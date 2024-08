Netflix: 10 melhores lançamentos de filmes e séries em agosto

Agosto já começou e a pergunta que lhe fazemos é: você já sabe o que assistir na Netflix neste mês? Pois é, sabemos que escolher boas produções para acompanhar não é uma tarefa fácil, ainda mais se considerarmos o ritmo frenético de lançamentos que a gigante do streaming oferecer.

Porém, nós estamos aqui para ajudar e tornar sua vida bem mais fácil se você é fã de filmes e séries. Por isso, fomos até o catálogo da Netflix e garimpamos as novidades mais quentes da vermelhinha neste mês de agosto. Como resultado, criamos uma lista com os 10 principais filmes e séries que desembarcam no catálogo do streaming para você aproveitar.

Confira abaixo!

Séries

Manual de Assassinato para Boas Garotas (1 de agosto)

Em Manual de Assassinato para Boas Garotas, nova série da Netflix baseada no premiado livro homônimo de Holly Jackson, nos deparamos com uma trama tensa de suspense e drama. “Cinco anos após o assassinato de uma adolescente de 17 anos em uma cidadezinha inglesa pacata, uma estudante decide investigar o caso”, diz a sinopse da obra, que traz Emma Myers (Wandinha), Zain Iqbal e Asha Banks no elenco principal.

The Umbrella Academy: Temporada 4 (8 de agosto)

A quarta e última temporada de The Umbrella Academy é outra grande estreia deste mês. Inspirada na HQ de Gerard Way que venceu o prêmio Eisner, a série que já foi indicada ao Emmy tem a seguinte sinopse: “Irmãos com poderes extraordinários se reencontram após a morte do pai e descobrem segredos surpreendentes da família, além de uma ameaça à humanidade.”

Emily em Paris: Temporada 4 – Parte 1 (15 de agosto)

Emily em Paris, série de comédia e drama recheada de estilo, também estreia sua quarta temporada em agosto. O título acompanha a vida de Emily Cooper (Lily Collins) no trabalho de seus sonhos, em Paris. Os novos episódios devem trazer novos amores, amigos e problemas para a jovem, que precisa encontrar equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park também integram o elenco.

Lost: Temporadas 1 – 6 (15 de agosto)

Uma da séries mais marcantes e famosas da história da televisão está chegando à Netflix em breve. Estamos falando de Lost, atração de aventura, suspense, drama e ficção científica que encantou gerações e que segue intrigando espectadores. A série mostra os desdobramentos de uma acidente aéreo, que faz com que vários sobreviventes fiquem presos em uma ilha cercada por mistérios.

KAOS (29 de agosto)

Criada por Charlie Covell, a série KAOS também é uma ótima opção para assistir na Netflix neste mês. A obra é um tipo de relato moderno da mitologia grega e conta com a seguinte história: “Com a discórdia reinando no Monte Olimpo e o poderoso Zeus à beira da paranoia, três mortais estão destinados a mudar o futuro da humanidade.” Vale a pena conferir!

Filmes

Godzilla Minus One/Minus Color (1 de agosto)

Godzilla Minus One, um dos filmes mais elogiados e premiados sobre o monstro japonês radioativo, recebeu uma versão bastante especial recentemente, em preto e branco. O projeto já está disponível na Netflix e segue a mesma história da obra original, com Godzilla entrando em cena em um Japão economicamente devastado após o término da Segunda Guerra Mundial.

Karatê Kid III – O Desafio Final (1 de agosto)

O terceiro filme da franquia Karatê Kid é mais um grande lançamento da Netflix que vale a sua atenção. “Um adversário do passado ameaça o vínculo entre o campeão de karatê Daniel Larusso e o mestre Sr. Miyagi com um sofisticado plano de vingança e um oponente impiedoso”, explica o enredo do longa-metragem, que tem Ralph Macchio e Pat Morita nos papéis centrais.

Rebel Moon – Parte 1 e 2: Corte do Diretor (2 de agosto)

Além de Godzilla Minus One, outros dois filmes que ganharão versões especiais são os da franquia Rebel Moon. Os dois filmes da série terão versões chamadas “Corte do Diretor” liberadas logo no início do mês, mostrando cenas novas e sequências diferentes para os fãs das obras de ficção científica, ação e drama. Lembrando que o diretor em questão é o renomado Zack Snyder.

A Missão de Sandy Bochechas (2 de agosto)

Se você é fã do personagem Bob Esponja, atenção para esta dica: A Missão de Sandy Bochechas chega no começo de agosto à Netflix. O filme animado tem como foco a esquilo Sandy, mas também aposta na esponja de calças quadradas para divertir. “A Fenda do Biquíni é retirada do oceano, levando a cientista-esquilo Sandy Bochechas e seu amigo Bob Esponja ao Texas para salvar a cidade”, conta a trama.

Franquia Missão Impossível completa (15 de agosto)

Agora, para encerrar, se você é fã de ação, não pode perder esta novidade quentíssima: todos os filmes da franquia Missão Impossível serão lançados na Netflix neste dia 15, incluindo Missão impossível, Missão impossível 2, Missão impossível 3, Missão: Impossível – Protocolo Fantasma, Missão Impossível – Nação Secreta e Missão: Impossível – Efeito Fallout. É só pegar o balde de pipocas, dar play e começar a maratona!