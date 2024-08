No Acre, musa do Boi Caprichoso mostra o preparo da Caiçuma em aldeia indígena; VÍDEO

Marciele Albuquerque, famosa por sua atuação como cunhã-poronga do Boi Caprichoso, está compartilhando momentos especiais do Festival Mariri Yawanawá em suas redes sociais. O evento, que ocorre na Aldeia Mutum, em Tarauacá no Acre, celebra a cultura indígena com uma programação rica em danças, cerimônias e expressões artísticas.

Entre os destaques de suas postagens, Marciele mostra o preparo da caiçuma, uma bebida tradicional à base de mandioca, e um vídeo em que ela experimenta o buriti com farinha e açúcar, uma iguaria típica da região. O festival, iniciado em 10 de agosto e que vai até 15 de agosto, é promovido pela Associação Sociocultural Yawanawa e oferece um mergulho profundo nas tradições dos Yawanawá.

A dançarina, que vive em Manaus há 13 anos e é formada em Administração, tem encantado seus seguidores com registros autênticos das tradições e brincadeiras do festival, proporcionando uma visão íntima da cultura local.

Veja o vídeo: